Спортсмен из Солнечногорска занял первое место в забеге на 46 км

Житель Солнечногорска Антон Нестеренко вновь продемонстрировал свою физическую подготовку и одержал победу в гонке SPAS-KAMENKA ALPINDUSTRIA Trail. Он преодолел 46 км за 3 часа, 26 минут и 7 секунд, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Забег провели в 30 км от Солнечногорска, в коттеджном поселке «Спас-Каменка». Маршрут для участников соревнования пролегал через поля, леса и болота.

«Я сейчас активно готовлюсь к самому сложному зимнему старту — Madfox Ultra, который пройдет в декабре в Переславле-Залесском. Там будет множество дистанций на выбор. Я пока не определился, но рассматриваю варианты 170 либо 90 км», — поделился своими планами Антон Нестеренко.

В летнем забеге Alpindustria TrailSeries на дистанции в 63.5 км среди более 50 участников Антон также финишировал первым.

«Его упорство и преданность бегу вдохновляют и подают пример не только новичкам в спорте, но и опытным спортсменам. Антон продолжает уверенно двигаться к новым спортивным вершинам, и мы желаем ему успехов», — отметил глава г. о. Солнечногорск Константин Михальков.

На счету спортсмена участие в таких марафонах, как Kildin Ultra Grand Escape-2023, Golden Ring Ultra Trail 100, Zuratkul Fest и Crazy Owl 50 Zavidovo.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.