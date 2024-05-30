сегодня в 12:16

Спортсмен из Солнечногорска вышел в финал первенства ЦФО по пляжному волейболу

Волейболист Олег Кобяков из Солнечногорска в паре со Львом Даниловым стал победителем первенства Центрального федерального округа по пляжному волейболу среди юношей и девушек 2007–2008 гг. р., сообщается на сайте администрации горокруга.

Соревнования прошли в Липецке и являлись отборочными к финалу XII летней Спартакиады учащихся России 2024 года.

Подготовил спортсменов тренер по волейболу «Спортивной школы № 1» г. Солнечногорск Сергей Запевалов.

Всего в отборе соревновались 12 пар участников. Финал Спартакиады состоится с 21 по 26 июня в Краснодаре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.