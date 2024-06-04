Спортсмен из Солнечногорска стал лучшим в забеге на 64 км

Житель городского округа Солнечногорск Антон Нестеренко стал лучшим в трейл-забеге «Alpindustria Trail Series». Дистанцию в 64 км спортсмен преодолел за 5 часов 10 минут и 50 секунд, сообщается на сайте администрации горокруга.

Забег прошел в Московской области. На дистанции протяженностью 63,5 км и набором высоты 1080 метров пробежали более 50 участников из разных регионов России. Тропы вдоль реки Волгуша, крутые спуски и подъемы леса, поля, грязь и даже болото — это все встречалось на пути у спортсменов.

«Антон Нестеренко неоднократно подтверждал свой высокий уровень от соревнований к соревнованиям. В этот раз он первым преодолел дистанцию в 64 км в Подмосковье. Поздравляю нашего спортсмена и желаю новых успехов!» — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

В прошлом году ультрамарафонец из Солнечногорска становился лучшим на соревнованиях Kildin Ultra Grand Escape 2023, Golden Ring Ultra Trail 100, Zuratkul Fest, ночного ультрамарафона Crazy Owl 50 Zavidovo, фестиваля рогейна «Золото Сенежа» и других.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.