Спортсмен из Солнечногорска стал абсолютным чемпионом турнира по армрестлингу

Открытый турнир по армрестлингу прошел в ФОКе «Поварово» им. Б. П. Михайлова в городском округе Солнечногорск, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В спаррингах встретились 36 атлетов из Солнечногорска, Москвы, Зеленограда, Твери, Лобни, Мытищ и Ховрино, 13 из них — юниоры.

Организатор соревнований — чемпион России и кубка России, чемпион Москвы по армрестлингу Виктор Гладилин.

Юниоры участвовали в трех весовых категориях (75 кг, 85 кг, 85+ кг), мужчины — в четырех (70 кг, 80 кг, 90 кг, 90+ кг). Спортсмены старше 18 лет боролись за звание сильнейших также в абсолютной весовой категории на левой руке.

В абсолютной весовой категории победителем стал Владимир Чинилин из поселка Поваровка г. о. Солнечногорск. Он также завоевал 1 место в категории «мужчины. 90+ кг».

Среди солнечногорских спортсменов отличились также:

Игорь Своеступов — 1 место, категория «юниоры, 85+ кг» и 3 место, категория «мужчины, 90 кг»,

Вячеслав Чернов — 1 место, категория «мужчины, 80 кг»,

Давид Емельянов — 2 место, категория «мужчины, 90+ кг».

Открытый турнир по армрестлингу проходил в ФОКе «Поварово» во второй раз. Проводить его планируют ежегодно.

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