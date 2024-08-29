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Спортсмен из Щелкова стал чемпионом мира по дзюдо

В столице Перу с 28 августа по 1 сентября проходит первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково Алексей Топтыгин завоевал золотую медаль в весовой категории 50 кг, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В финальном поединке первого дня соревнований он одержал уверенную победу над соперником из Бразилии.

Это первая золотая медаль первенства мира по дзюдо в истории Московской области.

В соревнованиях принимают участие более 400 спортсменов из 51 страны.

В июне 2021 года на чемпионате мира, который состоялся в Будапеште, воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково Яго Абуладзе завоевал золотую медаль в весовой категории до 60 кг, победив в финале спортсмена из Казахстана Гусмана Кыргызбаева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.