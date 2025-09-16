Спортсмен из Подольска стал одним из лучших на этапе Гран-при по быстрым шахматам

Во взрослом турнире на этапе Всероссийских соревнований «Рапид в Череповце» по быстрым шахматам воспитанник спортивной школы «Пахра» Святослав Лисенков вошел в пятерку лучших. В юниорском зачете подольский шахматист завоевал серебро, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Лисенков обошел многих международных мастеров и гроссмейстеров и набрал 8,5 очка из 11, разделив места со второго по четвертое. Дополнительный коэффициент поставил Святослава на 4 место. В день открытия турнира по приглашению организаторов Лисенков провел сеанс одновременной игры на 10 досках, одержав 8 побед и сделав 2 ничьи.

Этап гран-при России по быстрым шахматам в Череповце собрал больше 150 спортсменов из разных регионов. Среди них выдающиеся мастера и мощные теоретики игры. В том числе более 30 обладателей международных званий.

Весь пьедестал заняли шахматисты из Санкт-Петербурга. Победителем турнира стал гроссмейстер Евгений Алексеев, серебряным призером — международный мастер Кирилл Шубин, бронзовым — мастер ФИДЕ Семен Пузыревский.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев. 30.01.25