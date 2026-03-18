Спортсмен из Подмосковья завоевал серебро Кубка России по конкуру

Всадник из Московской области Вадим Черевань занял второе место на Кубке России по конкуру, который прошел 15 марта в Ленинском округе. Серебряную медаль он выиграл на лошади Шардоне по итогам маршрута Гран-при, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кульминацией турнира стал двухгитовый маршрут Гран-при с высотой препятствий 155 сантиметров. Именно он определил призеров соревнований.

Вадим Черевань, представляющий спортивную школу олимпийского резерва по летним видам спорта Ленинского горокруга, перед решающим стартом занимал восьмое место. Однако в финальный день он и Шардоне прошли оба гита без ошибок и вошли в число претендентов на награды.

По итогам выступления подмосковный спортсмен набрал 5,71 штрафных очка и поднялся на вторую строчку итогового протокола. Первое и третье места заняли всадники из Москвы. Финал Кубка России состоялся в конноспортивном клубе «Виват, Россия!» в деревне Богданиха и прошел в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.