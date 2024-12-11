Спортсмен из Подмосковья взял кубок на Всероссийских соревнованиях по картингу

Реутовчанин Андрей Елизаров стал победителем первого этапа Всероссийских соревнований по картингу (зимний кубок G-drive SMP Karting). Он занял 1 место в классе OK. На втором этапе Андрей также занял 1 место в квалификации, но в гонке началась череда неудач, которая не позволила финишировать на подиуме, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

14-летний Андрей учится в реутовском лицее, картингом занимается с 5 лет. Параллельно спортсмен занимался футболом в команде «Приалита», на некоторое время выбрал для себя именно этот вид спорта. Два года назад Андрей узнал о детской школе картинга «Дозари», которая работает в ТЦ «Шоколад», и вернулся снова на трек.

«Пропустив несколько лет, тяжело было догонять соперников, которые все эти годы продолжали заниматься. Да и карт серии ОК-J, разгоняющийся до 120 км/ч предъявляет к пилоту более высокие требования. Но вот спустя два года усиленных тренировок с командой Akopov ZRT уже достигнут результат — 1 место на этапе SMP KARTING Кубок Сочи», — рассказал Андрей Елизаров.

Кубок реутовчанин получил из рук известного российского автогонщика и пилота «Формулы-1» в 2018 году Сергея Сироткина.

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