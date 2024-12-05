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Спортсмен из Подмосковья взял две медали на соревнованиях по пулевой стрельбе

Подмосковный спортсмен Антон Аристархов завоевал две серебряные медали на Кубке России и Всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках Кубке России представитель региона занял второе место в дисциплине «пистолет пневматический 10 м». Победителем стал спортсмен из Иркутска, а бронзовым призером стрелок из Москвы.

В рамках всероссийских соревнований Антон Аристархов стал серебряным призером в дисциплине «малокалиберный пистолет 50 м». На первой ступени пьедестала расположился соперник из Москвы, а на третьей — представитель Санкт-Петербурга.

Кубок России и всероссийские соревнования по пулевой стрельбе проходит с 30 ноября по 9 декабря 2024 года в Ижевске (Удмуртская Республика). Участниками стали более 500 спортсменов со всей страны.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.