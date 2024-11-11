Спортсмен из Подмосковья взял бронзу на чемпионате мира по самбо

В Казахстане во Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова завершился крупнейший чемпионат мира по самбо, который объединил 470 спортсменов из 80 стран. Всего был разыгран 31 комплект наград, сообщает пресс-служба администрации горокруга Королев.

В составе сборной России на чемпионате выступил воспитанник королевской школы единоборств «Авангард» Степан Солдатенков. В первой встрече борец встретился с соперником из Беларуси и одержал победу 6:0. Вторая встреча на ковре была с представителем Румынии, в ней Степан также одержал победу — 8:0. А вот казаху королевский борец уступил и уже во встрече за 3 место Солдатенков одержал уверенную победу.

Впервые в программе турнира были разыграны медали по боевому самбо среди женщин, а также по самбо слепых среди мужчин. Женское боевое самбо, несомненно, привлекло к себе внимание любителей боевых искусств по всему миру. А самбисты с ограничениями по здоровью приняли участие в турнире наравне с остальными спортсменами, став для них примером мужественности и несгибаемости.

По итогам чемпионата российская сборная победили в командном зачете, завоевав 16 золотых, 5 серебряных и 5 бронзовых наград.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.