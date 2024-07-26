сегодня в 16:12

Спортсмен из Подмосковья выиграл золотую медаль на Кубке России по плаванию

Подмосковный пловец Александр Степанов завоевал медаль высшей пробы на Кубке России по плаванию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представитель региона стал лучшим в заплыве на 800 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 7 минут и 53,11 секунды. На втором месте пьедестала оказался пловец из Санкт-Петербурга Кирилл Мартынычев, а «бронзу» дистанции завоевал Савелий Лузин из Свердловской области.

Эта награда стала четвертой в копилке сборной Московской области. Ранее золотую медаль завоевала Дарья Рогожинова в заплыве на 400 метров комплексным плаванием. Две серебряные медали команде принес Роман Акимов на дистанциях 200 и 400 метров вольным стилем.

Кубок России по плаванию проходит с 23 по 28 июля во дворце водных видов спорта города Екатеринбург. Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Следить за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области можно в Telegram и VK.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.