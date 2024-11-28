Спортсмен из Подмосковья стал серебряным призером чемпионата России по плаванию

Подмосковный пловец Александр Степанов завоевал серебряную медаль на чемпионате России. По итогам турнира у сборной Московской области пять наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Александр Степанов занял вторую ступень пьедестала почета в заплыве на 1 500 м вольным стилем среди мужчин. На первом месте представитель Санкт-Петербурга, а на третьем — спортсмен из Ростовской области.

«Серебро» Степанова стало уже пятой медалью в копилке спортсменов Подмосковья на чемпионате России. Ранее Роман Акимов стал лучшим на дистанции 200 м вольным стилем и серебряным призером в старте на 400 м вольным стилем. Подмосковная пловчиха Дарья Рогожинова завоевала две бронзовые медали: в соревнованиях среди женщин на дистанции 200 м баттерфляем и в комплексном плавании на 400 м.

Чемпионат России по плаванию проходил с 21 по 26 ноября 2024 года в Санкт-Петербурге. Участие в нем принимали около 900 спортсменов из более чем 70 регионов России. Среди пловцов разыгрывались 48 комплектов медалей.

Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.