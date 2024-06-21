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Спортсмен из Подмосковья стал победителем игр БРИКС по конному спорту

Подмосковный спортсмен стал победителем соревнований по конному спорту в дисциплине «тентпеггинг» в рамках международных игр стран БРИКС. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Федор Ефимов из Подмосковья выступал в личном зачете раздела «Меч индивидуальный, лимоны/апельсины и пег, меч полусекции», где сумел набрать 79 очков и занять первое место.

Обладателем серебряной медали стал скакун из ЮАР Норман Йим Мостерт, набравший 77,5 очков. Бронза у белорусского спортсмена Игоря Песецкого — 71,5 балла.

​Соревнования по конному спорту в рамках международных игр стран БРИКС проходят с 19 по 21 июня в спорткомплексе «Казань» столицы Татарстана.

​Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС. В рамках российского председательства в объединении БРИКС игры 2024 года было решено провести в г. Казани. В столицу Республики Татарстан приехали более 4 тысяч спортсменов из 90 стран, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.