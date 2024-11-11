Спортсмен из Подмосковья стал победителем чемпионата мира по боевому самбо

Воспитанник СШ «Академия спорта» Михаил Кашурников победил на чемпионате мира по боевому самбо, который проходил в Астане. В Казахстан съехались 469 спортсменов из 80 стран, сообщает пресс-служба администрации горокруга Лобня.

В финальном поединке Михаил одержал верх над казахом Талгатом Жиентаевым в супертяжелом весе.

«Я добрый парень, и мне тяжело испытывать злобу. Это просто спортивный интерес. Я в любом случае выхожу побеждать. У меня нет желания убить кого-то или причинить вред», — поделился спортсмен после поединка.

Михаил стал чемпионом мира уже второй раз — в прошлом году он завоевал золото на мировом первенстве в Ереване. Спортсмен тренируется в Лобне под руководством Юрия Амбарцумова.

В Лобне уделяется внимание приобщению жителей к занятиям физкультурой и спортом. Здесь строят и ремонтируют необходимую инфраструктуру. Так, в минувшем году отремонтировали стадион «Труд», построили многофункциональную спортивную площадку на территории СШ «Академия спорта» и в лесопарке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.