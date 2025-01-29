Спортсмен из Подмосковья стал лучшим на Всероссийском турнире

На Всероссийском турнире WORLD Class среди фитнес клубов по пауэрлифтингу и отдельным упражнениям блестяще выступил представитель воскресенского спортивного клуба «Горняк» Виктор Скокин. В турнире, который проходил в Москве, участвовали спортсмены из 42 регионов России, а также из Беларуси, Киргизии, Литвы и Казахстана, сообщает пресс-служба администрации округа.

Виктор Скокин соревновался в жиме лежа без экипировки в категории до 82,5 кг и в номинации «Ветераны 65-69 лет». Виктор Викторович продемонстрировал отличную форму и завоевал золотую медаль, подняв штангу весом 85 кг.

Более пятидесяти лет житель Воскресенска Виктор Скокин занимается «тяжелым» спортом. Практически каждое выступление нашего спортсмена — это рекорд. Тренируясь в СК «Горняк» под руководством Александра Хламкова, Виктор Викторович всегда ставит для себя самые высокие задачи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.