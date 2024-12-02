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Спортсмен из Подмосковья стал чемпионом России по карате

Спортсмен из Королева стал чемпионом России по карате. С 29 ноября по 1 декабря 2024 года в Екатеринбурге прошел чемпионат и первенство России по киокусинкай. Своих бойцов представили регионы Российской Федерации. В составе Московской области в соревнованиях приняли участие спортсмены спортивного клуба «Монолит» (СШОР «Металлист») Никита Панферов, Владислав Фролов и Наталья Мусиенко, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам турнира Никита Панферов стал чемпионом России, завоевав золотую медаль, Владислав Фролов стал серебряным призером Первенства. Наталья Мусиенко заняла четвертое место, остановившись в шаге от пьедестала.

Благодаря усилиям бойцов сборная Московской области, в составе семи человек, заняла второе общекомандное место на турнире. Уступила наша сборная всего два балла только команде Новосибирской области, состоящей из 41 спортсмена.

«Поздравляем бойцов и их тренеров Максима Горланова, Александра Щежина и Александра Деревянко», — добавили в пресс-службе администрации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.