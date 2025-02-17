Спортсмен из Подмосковья стал чемпионом России по горнолыжному спорту

Александр Хорошилов стал чемпионом России по горнолыжному спорту в дисциплине слалом среди мужчин. Второе место занял еще один представитель Московской области Семен Ефимов, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В свой 41 день рождения подмосковный горнолыжник по итогам двух заездов показал лучшее время. Он преодолел дистанции за 1 минуту 28,08 секунд (первый заезд 42,93 секунды и второй заезд 45,15 секунды). Семен Ефимов на финише уступил чемпиону России 0,64 секунды. Спортсмен из Московской области после первого заезда располагался на четвертом месте с отставанием в 0,86 секунды.

«Я полностью абстрагировался от проезда других спортсменов. Прошел без ошибок и очень рад, что так получилось. Хочу поблагодарить своего сервисмена. Ведь сегодня была битва не только спортсменов, но и сервиса. Склон очень ледяной, сложный, и подготовить лыжи очень сложно. Я думаю, нам это удалось. У меня и моего партнера по команде Семена Ефимова один сервисмен, и я думаю, что второе место Семена тоже победа», — сказал Хорошилов.

В соревнованиях приняли участие 79 мужчин. Чемпионат России по горнолыжному спорту в дисциплинах слалом-гигант и слалом прошли с 12 по 17 февраля на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Александр Хорошилов — легенда российского горнолыжного спорта. Он является участником пяти подряд зимних Олимпийских игр (2006, 2010, 2014, 2018 и 2022). Александр также единственный россиянин, побеждавший на этапе мужского Кубка мира в слаломе и девять раз становившийся бронзовым призером этапов Кубка мира. Он единственный призер этапов горнолыжного Кубка мира из России в XXI веке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.