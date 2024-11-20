Спортсмен из Подмосковья стал чемпионом Евразии

Открытый чемпионат Евразии по рукопашному бою прошел в Москве. Воспитанник спортивного клуба VARDANYAN TEAM Хушбахт Гафуров занял первое место среди спортсменов в весовой категории до 57 кг в возрастной категории от 18 лет и старше, проведя четыре боя. Ему присвоено звание мастера спорта международного класса и титул «Чемпион ЕВРАЗИИ по СРБ-ММА 2024», сообщает пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Я очень горжусь своими бойцами, они показали достойнейшие результаты. Мы столкнулись с серьезными профессиональными противниками. Наши упорные тренировки и командный дух принесли свои плоды. Продолжаем двигаться вперед и достигать новые цели», — приводятся в сообщении слова тренера спортивного клуба Артура Варданяна.

В пресс-службе рассказали, что еще один воспитанник из Ленинского округа Ислам Муртазалиев показал отличные результаты, заняв второе место и защитив звание мастера спорта. По итогам турнира тренеру Артуру Варданяну присвоили звание «Тренер международной категории по смешанному рукопашному бою».

Всего в соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из девяти стран, в том числе из Азербайджана, Армении, Казахстана и Беларуси. Состязания проходили в 15 весовых категориях. Всем участникам вручались дипломы. Победители награждали чемпионскими поясами и дипломами, а серебряных и бронзовых призеров медалями и дипломами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.