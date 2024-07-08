Спортсмен из Павловского Посада получил серебро полумарафона «Красная нить»

Житель Павловского Посада Станислав Юхнович принял участие в полумарафоне «Красная нить», который проходит в городе Иваново, и завоевал второе место. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Массовое спортивное событие проходит уже в четвертый раз, в рамках федерального проекта «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». В мероприятии приняли участие около 2 тыс. участников из 47 регионов и 264 городов России. Станислав Юхнович занял второе место в забеге на дистанции 10 км среди мужчин.

Станислав — активный участник спортивных состязаний по легкой атлетике и биатлону. Среди недавних наград: абсолютный победитель Коломенского полумарафона «Летопись Победы» в дистанции на 5 километров среди мужчин, Серебряный призер на дистанции 10 км среди мужчин в марафоне «Trail Run», бронзовый призер в DAB Vertical SPRING 2024.Царь горы — забег в гору. Также, спортсмен вошел в тройку лучших лыжников на Масс-старте на 2,5 км Лыжной эстафеты Русского света. Это всего лишь малая часть недавних заслуг в копилке Станислава.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.