сегодня в 14:22

Спортсмен из Наро-Фоминского округа выиграл турнир по городкам

Житель поселка Селятино Валерий Инюшев стал победителем Всероссийских соревнований по городошному спорту памяти Семена Громова, которые прошли в Калуге. Он занял первое место в дисциплине «классические городки», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Калуге завершились Всероссийские соревнования по городошному спорту памяти Семена Громова. Турнир проводится в 22-й раз. В этом году в нем приняли участие более 65 спортсменов старше 55 лет из 12 регионов России.

Победителем в дисциплине «классические городки» стал житель поселка Селятино Наро-Фоминского округа Валерий Инюшев. Он продемонстрировал высокую точность и уверенную технику, подтвердив многолетний опыт и серьезную подготовку.

Организаторы отметили, что выступление спортсмена стало примером мастерства для участников и зрителей. Победа на всероссийском уровне пополнила спортивную копилку округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.