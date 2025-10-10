Спортсмен из Наро-Фоминска завоевал «серебро» на первенстве Мира по каратэ

Настоящей сенсацией завершилось выступление спортсменов из Наро-Фоминского городского округа на Первенстве Мира по всестилевому каратэ в рамках II Всемирных игр национальных единоборств в Чувашии. Егор Григорьев и Александр Шурыгин сражались среди более чем 1500 сильнейших бойцов со всей планеты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Егор Григорьев в категории 12-13 лет, дисциплина «СЗ-ката-соло» продемонстрировал высочайшую точность, силу духа и самообладание, чтобы завоевать серебряную медаль первенства Мира.

Это не просто награда. Это результат колоссального труда, ежедневных тренировок и блестящей работы тренерского тандема — Дениса Буздыгар и Александра Галевича. Именно их знания, поддержка и вера в своих воспитанников помогли Егору подняться на мировой пьедестал почета.

Александр Шурыгин также показал достойную борьбу, получив бесценный опыт на соревнованиях высочайшего уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.