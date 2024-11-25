Спортсмен из Наро-Фоминска стал победителем чемпионата мира по универсальному бою

С 22 по 24 ноября 2024 года в Узбекистане проходит чемпионат первенства мира по универсальному бою. Сергей Пантелеев из Наро-Фоминска стал победителем чемпионата. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Его победа — это результат упорных тренировок и безусловной преданности спорту. Сергея тренирует опытный специалист Роман Каримов, который вложил в подготовку своего подопечного все свои знания и опыт.

Тренировочный процесс под руководством Каримова отличался высокой интенсивностью. Спортсмены работали над техникой, физической подготовкой и психологической устойчивостью. Успех Сергея стал возможен благодаря его целеустремленности и поддержке команды.

Чемпионат также стал платформой для обмена опытом между спортсменами разных стран. Участники могли познакомиться с новыми техниками и подходами к подготовке. Это мероприятие создало уникальную атмосферу единства и соперничества, что является важным аспектом в мире спорта.

Таким образом, победа Пантелеева — это не только его личное достижение, но и гордость для всего региона.

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