Спортсмен из Мытищ завоевал золото на чемпионате мира по грэпплингу

Спортсмен из Мытищ завоевал титул чемпиона мира по грэпплингу. Путь юного чемпиона начинался с бальных танцев, но в шесть лет он твердо решил заняться борьбой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Чемпионат проходил в Казахстане, в Астане, где нас встретили очень тепло. В первый день мне пришлось принять участие в пяти боях, что меня сильно удивило. Однако, несмотря на большую загруженность и усталость, я не оставил своим соперникам ни шанса на победу. С некоторыми бойцами я смог подружиться несмотря на то, что мы были противниками», — рассказал Георгий Гутюм.

Новый вид спорта захватил его, и благодаря своей целеустремленности и поддержке близких, мытищинец начал завоевывать свои первые победы.

Старший тренер академии грэпплинга Андрей Столяров отметил, что уже с юного возраста «Гео», так называют его в стенах академии, проявлял стойкость духа и упорство не только на тренировках, но и на учебе.

«Спортсменом нельзя быть два, три или четыре раза в неделю. Если человек встает на этот путь, то он должен быть им всегда. Поэтому мы считаем, что совместная работа родителя и тренера очень важна для правильного воспитания», — отметил Столяров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.