Спортсмен из Лобни завоевал путевку на первенство России по самбо среди юношей

В Подмосковье состоялось первенство Центрального Федерального округа по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет. В весовой категории 58 кг Московскую область представлял спортсмен СШ «Академия спорта» из Лобни Айдемир Уруджаев. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортсмен продемонстрировал яркую борьбу, одержав досрочную победу в пяти из семи проведенных встреч. Это позволило лобненцу занять почетное 3 место.

Далее прошла дополнительная схватка с другим призером турнира за право представлять регион на Первенстве России по самбо. В ней лобненский спортсмен одержал чистую победу.

Айдемир занимается под руководством тренера Геворга Мосесьяна.

Теперь Айдемир Уруджаев выступит на всероссийском первенстве, которое пройдет 16 марта в городе Оренбург.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работает 18 бюджетных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.