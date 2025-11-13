Спортсмен из Лобни стал чемпионом мира по самбо в Бишкеке

Самбист из Лобни Михаил Кашурников завоевал золотую медаль на чемпионате мира в Бишкеке. Это уже третий чемпионский титул подмосковного спортсмена, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

На чемпионате мира Михаил Кошурников выступал в дисциплине «боевое самбо» в весовой категории свыше 98 кг.

В финальном поединке супертяжеловесов лобненский спортсмен одержал досрочную победу над представителем Узбекистана Исломом Насировым.

Напомним, ранее на чемпионате мира золотую медаль завоевала подмосковная спортсменка Карина Черевань. Она стала чемпионкой в весовой категории 65 кг. Это уже второй титул можайской самбистки.

По итогам чемпионата мира сборная России завоевала 28 медалей: 21 золоту, 2 серебряные и 5 бронзовых. В общекомандном зачете национальная команда заняла первое место. Второе и третье — у сборных Казахстана и Кыргызстана.

Чемпионат мира-2025 по самбо проходил с 7 по 9 ноября в столице Киргизии — Бишкеке. Турнир является юбилейным, он проходил уже в 50-й раз. За три дня соревнований спортсмены разыграли 14 комплектов медалей в спортивном самбо (по семь среди мужчин и женщин) и такое же количество наград в боевом самбо.

Участниками соревнований стали 659 самбистов из 73 стран мира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.