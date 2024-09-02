сегодня в 13:59

Спортсмен из Люберец завоевал серебро на спартакиаде учащихся РФ по карате

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Дмитрий Сидельников стал призером спартакиады учащихся России в соревнованиях по карате-кекусенкай. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В спортивном комплексе «Мордовия» в Саранске состоялась Xll летняя спартакиада учащихся России среди юношей и девушек 14-15 лет. В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из 36 регионов Российской Федерации.

«Спортсмен нашей школы олимпийского резерва Дмитрий Сидельников занял второе место в соревнованиях по карате-кекусенкай в весовой категории до 65 кг. Поздравляем спортсмена и тренеров Михаила Лачихина и Риммы Артемовой, желаем новых побед», — отметил Волков.

Кекусинкай — стиль карате, сформировавшийся в 1950-х годах в Японии в противовес традиционным стилям, как более техничный и жесткий вид спорта.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.