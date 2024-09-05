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Спортсмен из Люберец завоевал серебро на кубке России по греко-римской борьбе

Воспитанник спортивной школы Олимпийского резерва городского округа Люберцы Магди Салиев, занял второе место на кубке России по греко-римской борьбе. Соревнования проходили со 2 по 5 сентября в городе Боре Нижегородской области, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Кубок России по греко-римской борьбе собрал более 650 спортсменов. Искренне поздравляю Магди и его наставников — Сергея Жиленкова и Игоря Калинина — с достойным результатом! Желаю дальнейших побед!» — рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

Соревнования проходили среди юношей до 18 лет и были посвящены памяти олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Анатолия Парфенова.

По результатам соревнований Магди вошел в состав сборной команды России по греко-римской борьбе в категории до 18 лет.

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