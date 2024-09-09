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Спортсмен из Люберец завоевал бронзу на памятном турнире по греко-римской борьбе

В Мытищах состоялся традиционный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти первого всенародного избранного главы, почетного гражданина Мытищинского района Анатолия Астрахова. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва из городского округа Люберцы Григорий Киякин стал призером памятного турнира по греко-римской борьбе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов.

«Спортсмен нашей школы олимпийского резерва Григорий Киякин в весовой категории до 62 кг завоевал бронзовую медаль. Поздравляем Григория и его тренеров Игоря Калинина и Сергея Жиленкова, желаем побед и успехов в спорте», — отметил глава муниципалитета Владимир Волков.

Турнир памяти Анатолия Астрахова стал традиционным, в центр единоборств с удовольствием приезжают воспитанники ведущих спортивных школ. На трибунах можно увидеть известных спортсменов и почетных гостей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.