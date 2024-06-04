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Спортсмен из Люберец завоевал бронзу на «Континентальной лиге дзюдо»

Тренер Федерации самбо городского округа Люберцы Алексей Курначенков завоевал бронзовую медаль в составе команды «Динамо» (Московская область) на профессиональных соревнованиях «Континентальная лига дзюдо — 2024», 1-й групповой этап, дивизион «Динамо». Об этом сообщается на сайте администрации горокруга.

«Первый групповой этап профессиональных спортивных соревнований «Континентальная лига дзюдо — 2024» проходил в это воскресенье, 2 июня, в ДС «Динамо». Наш спортсмен, тренер окружной Федерации самбо Алексей Курначенков в составе команды Московской области занял третье место. Поздравляю Алексея и его тренера Виктора Худякова», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Вице-президент Федерации самбо Московской области, председатель Федерации самбо городского округа Люберцы Виктор Худяков отметил, что поддержать своего наставника и коллегу приехали воспитанники и тренеры Федерации.

Кроме того, спортсмены смогли пообщаться с обладателем серебряной и бронзовой медалей Олимпийских игр Тамерланом Тменовым.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.