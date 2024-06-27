Спортсмен из Люберец завоевал бронзу на играх БРИКС по конной стрельбе из лука

Представитель КСК «Каскад» городского округа Люберцы Александр Журов завоевал бронзу в командном зачете по конной стрельбе из лука на международных играх стран БРИКС. Об этом сообщает администрация округа.

«На играх стран БРИКС нашу страну представляли лучшие спортсмены России — Андрей Ненашев, Федор Ефимов, Владислав Кудзаев, Григорий Феофанов, Артур Коротаев, Иван Капсамун, Любовь Морока и наш земляк Александр Журов. На соревнованиях по конной стрельбе из лука по трем маршрутам россияне заняли III место, уступив Монголии и Индонезии. В маршруте «Рейд» — II место, «Табла 4» — III место и в маршруте «Overall» — также III место. От всей души поздравляю с выдающимся результатом!» — отметил Владимир Волков.

Международные игры стран БРИКС проходили в Казани с 12 по 23 июня. Люберцы на них представляли семь спортсменов. Даниил Вагайцев — воспитанник спортивной школы олимпийского резерва округа — принес Люберцам золотую медаль в соревнованиях по тяжелой атлетике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.