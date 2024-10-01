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Спортсмен из Люберец победил на всероссийском турнире по греко-римской борьбе

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва городского округа Люберцы Магди Салиев победил на всероссийском турнире по греко-римской борьбе. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В московском училище олимпийского резерва № 1 Москомспорта состоялся всероссийский турнир по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет на призы «Заслуженного тренера России Виктора Николаевича Трифонова». В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Белоруссии, Казахстана и Российской Федерации.

«Спортсмен нашей школы олимпийского резерва Магди Салиев стал победителем турнира. Поздравляем Магди и его тренеров Игоря Калинина и Сергея Жиленкова, искренне желаем дальнейших побед. Гордимся», — отметил Волков.

Виктор Николаевич Трифонов — мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры РФ, старший тренер МССУОР № 1 по греко-римской борьбе, трудится в училище с 1981 года.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.