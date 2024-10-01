Спортсмен из Королева завоевал золотую медаль на Международном турнире по самбо

В Ереване завершился Международный турнир по самбо «Кубок президента Национального олимпийского комитета Армении Гагика Царукяна». Состязание прошло во второй раз, где самбисты разыграли между собой не только медали, но и путевку на предстоящий Чемпионат Мира, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Участие в соревнованиях приняли самбисты из 16 стран Европы и Азии, которые разыграли медали в 7 весовых категориях среди мужчин и двух у женщин. Российские спортсмены лишь в одной категории остались без наград, а в восьми остальных одержали победы.

В составе Сборной России участвовал спортсмен школы единоборств «Авангард» Степан Солдатенков. В весовой категории +98 кг королевский самбист завоевал золото.

Победителями стали:

1 место Степан Солдатенков (Россия);

2 место Илие Натеа (Румыния);

3 место Гиорги Кавтарадзе (Грузия) и Бекболот Токтогонов (Казахстан).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.