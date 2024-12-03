сегодня в 11:10

Спортсмен из Королева стал Чемпионом России по карате

С 29 ноября по 1 декабря 2024 года в Екатеринбурге прошел Чемпионат и Первенство России по киокусинкай, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Своих спортсменов представили регионы Российской Федерации, в составе Московской области в соревнованиях приняли участие воспитанники СК «Монолит» (СШОР «Металлист») Никита Панферов, Владислав Фролов и Наталья Мусиенко.

По итогам турнира Никита стал чемпионом России, завоевав золотую медаль, Владислав Фролов стал серебряным призером Первенства.

Наталья Мусиенко заняла четвертое место, остановившись в шаге от пьедестала.

Благодаря усилиям бойцов сборная Московской области, в составе семи человек, заняла второе общекомандное место на турнира. Уступила наша сборная всего два балла только команде Новосибирской области, состоящей из 41 спортсмена.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.