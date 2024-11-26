Спортсмен из Каширы принял участие в Кубке мира по боксу

С 17 по 23 ноября в Санкт-Петербурге прошел юбилейный Всероссийский турнир по боксу «Кубок Н. А. Никифорова-Денисова» среди юношей 16−17 лет. Состязания 2024 года собрали под сводами КСК «Арена» 251 боксера из 57 регионов страны. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Городской округ Кашира на турнире представил воспитанник тренеров Виталия Еремина и Дмитрия Данилова боксерского клуба «Русич» спортклуба «Кашира» имени Н. П. Елисеева (мкр. Ожерелье).

Кубок Никифорова-Денисова был учрежден Конгрессом Европейской конфедерации бокса (EUBC) в 1975 году и посвящен памяти Николая Никифорова-Денисова — значимой фигуры советского и российского бокса. Боксер и судья, Николай Александрович стал первым в истории мирового бокса советским президентом Европейской, а затем и Международной ассоциации любительского бокса. В 1978 году за вклад в развитие отечественного спорта Никифоров-Денисов был удостоен звания почетного пожизненного президента АИБА. В Санкт-Петербурге «Кубок Никифорова-Денисова» проводится с 2014 года.

В своей весовой категории Арсений Жильцов занял II место, а также завоевал право участия в Кубке мира по боксу среди юниоров, который пройдет в Черногории в марте 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.