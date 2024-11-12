Спортсмен из Химок стал призером Чемпионата мира по шахбоксу

Подмосковный спортсмен стал чемпионом мира по шахматам и боксу

Инструктор спортивной школы «Лунёво» городского округа Химки Андрей Акаев принял участие в Чемпионате мира по шахбоксу, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

VI Чемпионат мира по шахбоксу проходил в Ереване. Соревнования стали крупнейшими по количеству участников в истории этого вида спорта. За звание лучших боролись более 100 спортсменов из 22 стран, включая Францию, Германию, Сербию, Индию и другие. Было разыграно 50 комплектов медалей среди юниоров и взрослых.

Химчанин Андрей Акаев стал победителем в дисциплине шахбокс (шахматы + поединок в ринге), а также завоевал бронзу в шахбокс-фите (работа на снарядах + шахматы). Кроме того, по результатам командного зачёта сборная России заняла первое место, завоевав 28 золотых, 20 серебряных и 25 бронзовых медалей.

Шахбокс — гибридный вид спорта, сочетающий в себе элементы шахмат и бокса. Сначала противники сражаются за шахматной доской, затем переходят на ринг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.