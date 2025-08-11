Спортсмен из Егорьевска за сутки проплыл на сапборде от Коломны до Константиново
Фото - © Личный архив Александра Тенькова
Инструктор Дворца спорта «Егорьевск» Александр Теньков за сутки проплыл на сапборде 100 километров от Коломны до Константиново, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Тренер делится, идея пришла, когда за сутки пешком прошел 92 км — 123 тысячи шагов.
«Хотел проверить, на что способен именно в этой дисциплине: без перерывов на ночёвки, без помощи, без подстраховки — только я, доска и река», — говорит Александр.
Большие расстояния на сапе спортсмен преодолевал и раньше. Последний рекорд — 72 км по Москве-реке. Маршрут Коломна — Константиново выбрал из-за исторических пейзажей и реки «с характером».
Готовился, как к марафону. Тренировки по отработке эффективной гребли с постепенным увеличением дистанции начинались в полночь и заканчивались в 5 часов утра. Параллельно Александр тестировал питание, экипировку, воду, изучал русло, течение, ориентиры, погоду.
«С собой — только самое нужное: вода, калорийная еда (около 10 000), аптечка, ремнабор, powerbank, трекер, SUP-борд, 500-граммовое весло, навигатор и запас решимости. Старт: 23:00, Коломна», — рассказывает тренер.
Ночной старт выдался особенно тяжелым и не самым безопасным. Александр Теньков зашел в Оку в ливень и грозу. Несмотря на трудности, за 3 часа удалось пройти 18 км, а в 4 утра спортсмен был в Дединово. С восходом солнца ориентироваться стало проще.
«Иногда плывешь и просто отключаешься от всего — остаются только механика движения и шум окружающей среды. Но это обманчиво: стоит чуть потерять концентрацию — и тут же встречный ветер, когда гребешь почти на месте, напомнит, где ты находишься», — делится Александр.
Часовой перерыв спортсмен устроил только ближе к 7-ми часам утра на Гольном Бугре, и эта передышка очень пригодилась ему на подходе к Белоомуту. Александр рассказал:
«Поймал жесткий встречный ветер, боролся с ним около двух часов. Катеров стало больше, баржи — от них ловишь хорошую боковую волну. Дальше переход гидроузла, пришлось сойти на берег и топать со снаряжением пешком. На Фруктовой закончилась вода, все 5 литров. Но всё по плану: друзья отдыхали на Оке в лагере и выручили меня».
На пути к заветной цели пришлось преодолеть немало испытаний — подрагивали руки, немели пальцы на руках, болели ноги и поясница. Приходилось лежать прямо на сапе, чтобы немного утихла боль. Ветер и течение создавали ощущение гребли на одном месте. «Третье дыхание» вместе с попутным ветром Александр Теньков поймал на 92-м километре и в 20:00, наконец, финишировал в Константиново.
«Не было крика победы, не было эйфории. Было чувство, будто прожил за сутки целую жизнь. Что я понял: 100 километров за сутки — это не про рекорды. Это про внутреннюю тишину, когда остаёшься наедине с собой. Когда нет зрителей, лайков, аплодисментов. Только ты, вода и расстояние, которое ты решил пройти. И если однажды ты сказал себе, что дойдёшь до конца — значит, дойдёшь. Я горд своим организмом, который выдержал нагрузки, которые я ему преподнёс», — сказал Александр Теньков.
Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, на территории Московской области продолжится работа по ремонту спортивных стадионов, на это есть запрос.
«Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы. Этот запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания», — уточнил губернатор.