Спортсмен из Егорьевска за сутки проплыл на сапборде от Коломны до Константиново

Инструктор Дворца спорта «Егорьевск» Александр Теньков за сутки проплыл на сапборде 100 километров от Коломны до Константиново, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Тренер делится, идея пришла, когда за сутки пешком прошел 92 км — 123 тысячи шагов.

«Хотел проверить, на что способен именно в этой дисциплине: без перерывов на ночёвки, без помощи, без подстраховки — только я, доска и река», — говорит Александр.

Большие расстояния на сапе спортсмен преодолевал и раньше. Последний рекорд — 72 км по Москве-реке. Маршрут Коломна — Константиново выбрал из-за исторических пейзажей и реки «с характером».

Готовился, как к марафону. Тренировки по отработке эффективной гребли с постепенным увеличением дистанции начинались в полночь и заканчивались в 5 часов утра. Параллельно Александр тестировал питание, экипировку, воду, изучал русло, течение, ориентиры, погоду.

«С собой — только самое нужное: вода, калорийная еда (около 10 000), аптечка, ремнабор, powerbank, трекер, SUP-борд, 500-граммовое весло, навигатор и запас решимости. Старт: 23:00, Коломна», — рассказывает тренер.

Ночной старт выдался особенно тяжелым и не самым безопасным. Александр Теньков зашел в Оку в ливень и грозу. Несмотря на трудности, за 3 часа удалось пройти 18 км, а в 4 утра спортсмен был в Дединово. С восходом солнца ориентироваться стало проще.

«Иногда плывешь и просто отключаешься от всего — остаются только механика движения и шум окружающей среды. Но это обманчиво: стоит чуть потерять концентрацию — и тут же встречный ветер, когда гребешь почти на месте, напомнит, где ты находишься», — делится Александр.

Часовой перерыв спортсмен устроил только ближе к 7-ми часам утра на Гольном Бугре, и эта передышка очень пригодилась ему на подходе к Белоомуту. Александр рассказал:

«Поймал жесткий встречный ветер, боролся с ним около двух часов. Катеров стало больше, баржи — от них ловишь хорошую боковую волну. Дальше переход гидроузла, пришлось сойти на берег и топать со снаряжением пешком. На Фруктовой закончилась вода, все 5 литров. Но всё по плану: друзья отдыхали на Оке в лагере и выручили меня».

На пути к заветной цели пришлось преодолеть немало испытаний — подрагивали руки, немели пальцы на руках, болели ноги и поясница. Приходилось лежать прямо на сапе, чтобы немного утихла боль. Ветер и течение создавали ощущение гребли на одном месте. «Третье дыхание» вместе с попутным ветром Александр Теньков поймал на 92-м километре и в 20:00, наконец, финишировал в Константиново.

«Не было крика победы, не было эйфории. Было чувство, будто прожил за сутки целую жизнь. Что я понял: 100 километров за сутки — это не про рекорды. Это про внутреннюю тишину, когда остаёшься наедине с собой. Когда нет зрителей, лайков, аплодисментов. Только ты, вода и расстояние, которое ты решил пройти. И если однажды ты сказал себе, что дойдёшь до конца — значит, дойдёшь. Я горд своим организмом, который выдержал нагрузки, которые я ему преподнёс», — сказал Александр Теньков.

