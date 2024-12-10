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Спортсмен из Дмитрова взял бронзу на международном турнире по греко-римской борьбе

В Архангельске прошел 11-й международный турнир по греко-римской борьбе «Кубок Арктики» среди юношей 2011-2012 и 2013–2015 годов рождения. Дмитровский городской округ на турнире представил Эдуард Крикухин из спортивного клуба «Медоед» центра культурного развития «Подосинковский», который завоевал бронзовую медаль. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Дмитровский спортсмен показал высокий уровень подготовки. Эдуард смог дойти до полуфинала,

Соревнования собрали более 600 спортсменов из 61 спортивного клуба, представляющих 29 регионов Российской Федерации и Республику Беларусь.

Заместитель главы Дмитровского округа Ирина Костышина подчеркнула высокий уровень подготовки клуба «Медоед», который в этом году не раз становился победителем и призером различных турниров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.