Спортсмен из Чехова завоевал бронзу на кубке по паралимпийскому пауэрлифтингу

Спортсмен из городского округа Чехов и представитель физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Чайка» Михаил Гаврилюк подтвердил свой высокий уровень мастерства на 35-м международном Кубке В. И. Дикуля по паралимпийскому пауэрлифтингу в жиме лежа. В соревнованиях, проходивших в этом месяце, Михаил блестяще выступил в весовой категории до 97 кг среди атлетов с поражениями опорно-двигательного аппарата (ОДА), заняв третье место, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе напряженной борьбы Михаил проявил отличные результаты, уверенно выжав 95 кг и затем 100 кг, что стало важным достижением не только для него, но и для его тренера. Под чутким руководством Марьяны Яновны Штофиной, спортсмен смог продемонстрировать свою силу и волю к победе, что особенно достойно похвалы, учитывая высокий уровень конкуренции на международной арене.

Кубок В. И. Дикуля — это традиционное и значимое событие в мире паралимпийского спорта, которое собирает сильнейших атлетов со всего мира. Участие в таких соревнованиях позволяет не только продемонстрировать свои способности, но и укрепить дух единства и поддержки среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Михаил Гаврилюк является примером для многих, показывая, что упорство и настойчивый труд могут привести к высоким достижениям, независимо от обстоятельств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.