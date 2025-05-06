Спортсмен из Балашихи установил мировой рекорд по 6-суточному бегу во Франции

Иван Заборский из Балашихи выиграл ультрамарафон «Шесть дней Франции», который прошел в Ардеше. Россиянин единственный из участников преодолел 1047,5 км. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Спортсмен финишировал с национальным флагом в руках. Министр спорта Михаил Дегтярев в телеграм-канале назвал победу Ивана Заборского важным результатом для российской легкой атлетики и примером «силы воли, дисциплины и спортивного мастерства».

«Для меня бег — это образ жизни. Я не помню и дня, когда не бегал. Бег позволяет мне совмещать спорт, путешествия, отдых и общение с единомышленниками. К этому старту я готовился долго, около полугода. Он позволил принести России новый мировой рекорд по шестисуточному бегу», — сказал Иван Заборский.

От также отметил, что не собирается останавливаться на достигнутом. Российский легкоатлет уверен, что впереди его ждут новые горизонты.

Ивану Заборскому 6 мая исполнится 38 лет. Он учился в школе № 2 в Балашихе, затем в Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. Сейчас работает начальником отдела корпоративного финансирования в компании «Фикс Прайс». Иван бегает ультрамарафоны более десяти лет, участвовал в соревнованиях в России, Греции, Италии и Венгрии. В октябре 2024 он года побил рекорд России по суточному бегу в Волгограде.

«Шесть дней Франции» проводится с 2006 года и считается одним из самых престижных испытаний на выносливость. В этом году в марафоне приняли участие более 140 бегунов из 25 разных стран.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.