Спортсмен из Балашихи стал лидером этапа Кубка России по кольцевым гонкам

Второй этап чемпионата и Кубка России по кольцевым гонкам прошел 13 и 14 июня на автодроме «Игора Драйв» под Санкт-Петербургом. В соревнованиях приняли участие более 100 автогонщиков со всей страны, включая спортсмена из городского округа Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Триумфатором зачета «Спортпрототип CN» стал пилот Алексей Хаиров. Он уверенно одержал победу в первой гонке и завоевал серебро во второй, что позволило ему выйти в лидеры общего зачета.

В 2024 году спортсмен дважды финишировал третьим на автомобиле 527 Shortcut в зачете «Спортпрототип CN» и занял третью ступень пьедестала.

Соревнования прошли в рамках государственной программы «Спорт России», которая реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года. Программа направлена на создание благоприятных условий для занятий физической культурой и спортом, развитие инфраструктуры, поддержку массовых мероприятий и продвижение активного образа жизни среди граждан, включая детей и молодежь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.