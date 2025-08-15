Спортсмен Химок стал лидером первенства России по водно-моторному спорту

Лодка спортсмена Матвея Новова из Химок обошла на водной дистанции сильнейших конкурентов. Он стал победителем в классе GT-30. Под руководством опытного тренера Елены Рыжовой молодой спортсмен шаг за шагом двигался к своей цели. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

А ведь это было непросто — молодой спортсмен школы «Интеграл» боролся за победу в Ивановской области на реке Кинешемке с лучшими из лучших. В числе соперников — более 50 спортсменов из Краснодарского, Ставропольского, Пермского края, Ростовской, Тверской, Московской области, Удмуртии и других регионов. Это юноши и девушки от 8 до 16 лет.

Заезды проводили в классах мотолодок СН-175, GT-15, GT-30 и JT-250. Ребята состязались в четырех гонках по 7,5 мили — это порядка 30 км. Гонщики на своих мощных болидах рассекали волны, борясь за звание лучших первенства России. Соревнования не только зрелищные, но и экстремальные. Задача — не упасть на крутых виражах и прийти первым.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.