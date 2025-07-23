Спортсмен Балашихи занял первое место в фестивале пляжного волейбола

Воспитанник спортивной школы «Орион» в Балашихе Глеб Супрунов принял участие в фестивале пляжного волейбола среди юношеских команд 2012–2013 годов рождения. В паре с Артемом Нагорным они победили в прошедших соревнованиях в категории «Кубок Звезд», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За два игровых дня ребята не проиграли ни в одной партии, что подтвердило их победу. Их пара была сформирована в начале летнего сезона.

Эти соревнования стали пятыми в спортивной карьере Глеба Супрунова. За это время он занимал второе место во втором туре первенства Московской области и становился чемпионом Центрального федерального округа 2025 года.

Спортсмен Глеб Супрунов тренируется под руководством Сергея Старовойтова.

Фестиваль пляжного волейбола прошел в Егорьевске. Участники состязались на специально подготовленной площадке. В соревнованиях приняло участие 12 команд из разных городов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.

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