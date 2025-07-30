Спортсмен Балашихи побил российский рекорд на ультрамарафоне

Иван Заборский из Балашихи принял участие в ультрамарафоне на выбывание Biotropika Ultra Trail, который прошел с 25 по 29 июля в поселке Коробицыно Ленинградской области. Участники бегают по кругу длиной 6,7 км, кто не успевает преодолеть дистанцию за 1 час – выбывает, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Иван Заборский, рекордсмен мира в шестисуточном беге, показал феноменальный результат, преодолев 106 кругов (710,8 км) и установив новый национальный рекорд. Предыдущее достижение принадлежало Ильдару Камалетдинову, который в 2024 году пробежал 81 круг (543,1 км).

Атлет учился в школе №2 в Балашихе, затем в Финансовом университете при правительстве Российской Федерации. Сейчас работает начальником отдела корпоративного финансирования в компании «Фикс Прайс». Иван бегает ультрамарафоны более десяти лет, участвовал в соревнованиях в России, Греции, Италии и Венгрии. В октябре 2024 он года побил рекорд России по суточному бегу в Волгограде.

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«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.