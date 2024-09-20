Спортплощадку установят в пос Лесной округа Пушкинский

Спортивную площадку установят в рабочем поселке Лесной округа Пушкинский. В единой информационной системе в сфере закупок и на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по установке плоскостного спортивного сооружения на ул. Достоевского в р. п. Лесной, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Объявлен конкурс на выполнение работ по подготовке основания, приобретению и установке плоскостного спортивного сооружения в р. п. Лесной Пушкинского городского округа Московской области», — сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

У стадиона планируют установить модульные трибуны, рассчитанные на 150 зрителей, и вагончик-раздевалку. Кроме того, будут отремонтированы беговые дорожки вокруг поля (площадь ремонта — 1 847 кв. метров), въезд на само поле со стороны главного входа, на месте подхода к трибунам положат асфальт, оборудуют систему полива поля. Работы запланированы на 2025 год.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.