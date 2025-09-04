Спортмарафон «Сила России» объединил свыше 45 тысяч участников в Подмосковье

Марафон «Сила России» проходил с февраля по сентябрь и собрал на своих площадках более 45 тысяч жителей Московской области. За это время в регионе состоялось свыше 750 турниров и тренировок. Финал марафона состоялся на стадионе «Зоркий» в Красногорске в день окончания Второй мировой войны, сообщает пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Турнир организовало местное отделение партии «Единая Россия» совместно со сторонниками партии. Место проведения выбрали не случайно: именно на Красногорской земле в 1941 году проходил рубеж обороны Москвы.

«Для нас, красногорцев, эта дата и это место имеют особое, сакральное значение. Здесь, на рубеже обороны Москвы, решалась судьба нашего Отечества. Сегодня, спустя десятилетия, мы закрываем марафон „Сила России“ именно здесь, чтобы наши дети помнили о силе духа своего народа. А сила эта — не только в воинской доблести, но и в спортивной выдержке, командном духе и воле к победе, которые они сегодня показали на поле», — отметил депутат Совета депутатов Красногорска, руководитель фракции «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Команды показали мастерство и сплоченность. Председатель Регионального совета сторонников «Единой России» Елена Андреева особенно отметила важность турниров для людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Марафон „Сила России“ стал настоящим всероссийским спортивным праздником, который с февраля по сентябрь объединил тысячи участников. За это время мы провели более 750 мероприятий и тренировок в Подмосковье — от футбольных и баскетбольных турниров до соревнований по легкой атлетике, плаванию, волейболу и шахматам. Особая гордость — это турниры для людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы хотели показать, что спорт доступен каждому, независимо от возраста и физических возможностей. Всего в марафоне приняли участие свыше 45 тысяч взрослых и детей. За этой цифрой стоят настоящие эмоции, командный дух, здоровая конкуренция и новые спортивные традиции», — подчеркнула Елена Андреева.

В этом году спортивный марафон «Сила России» длился более шести месяцев и был приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.