Спорткомплекс «Скиф» в столичном Гольянове открылся после капремонта
Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил район Гольяново с рабочим визитом, в ходе которого открыл спорткомплекс «Скиф» после капитального ремонта, сообщает РИА Новости.
Градоначальник отметил, что Гольяново активно развивается. Местные жители снова могут посещать спорткомплекс «Скиф». Собянин также рассказал горожанам, какие еще работы ведутся в их районе.
«Поликлиники сейчас реконструируем, две поликлиники отреконструировали. Сделали Щелковский вокзал железнодорожный, скоростной диаметр здесь провели, реновацию делаем… Еще надо метро сюда провести», — заявил мэр.
По словам Собянина, специалисты уже проектируют в этом районе станцию подземки. Строительные работы планируют открыть в конце 2024 года.
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