Фото - © В. Новикова. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Спорткомплекс «Скиф» в столичном Гольянове открылся после капремонта

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил район Гольяново с рабочим визитом, в ходе которого открыл спорткомплекс «Скиф» после капитального ремонта, сообщает РИА Новости .

Градоначальник отметил, что Гольяново активно развивается. Местные жители снова могут посещать спорткомплекс «Скиф». Собянин также рассказал горожанам, какие еще работы ведутся в их районе.

«Поликлиники сейчас реконструируем, две поликлиники отреконструировали. Сделали Щелковский вокзал железнодорожный, скоростной диаметр здесь провели, реновацию делаем… Еще надо метро сюда провести», — заявил мэр.

По словам Собянина, специалисты уже проектируют в этом районе станцию подземки. Строительные работы планируют открыть в конце 2024 года.

Ранее сообщалось, что на проспекте Буденного в Москве начали строить школу. Посещать образовательное учреждения смогут 525 детей.