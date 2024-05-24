Спортивный сезон школы олимпийского резерва завершился в Электростали

В Культурном центре «Октябрь» в Электростали прошла торжественная церемония подведения итогов хоккейного сезона 2023–2024 годов. В зале собрались спортсмены, тренеры, ветераны спорта и выпускники.

«Из десяти команд разного возраста, которые приняли участие в первенстве Московской области, четыре стали победителями. Особенно мне хотелось бы отметить достижения команды 2015 года рождения. Эта команда заняла первое место в первенстве Московской области по хоккею среди юношей, стала победителем многодневного состязания „Кубок Валерия Каменского“, забрав там все награды и призы, а также выиграли турнир имени Юрия Парамошкина. При этом, заметьте, команда не проиграла ни одной игры!» Ольга Печникова первый заместитель главы городского округа

Игрок этой команды — Вячеслав Еремин — был признан Федерацией хоккея Московской области лучшим защитником 2015 года рождения среди команд городов Подмосковья. С поздравлениями командам спортивной школы выступил первый Чемпион мира Московской области Юрий Парамошкин, начальник Управления по физической культуре и спорту городской администрации Михаил Журавлев президент Федерации хоккея Электростали Сергей Шкедин, директор СШОР «Кристалл-Восток» Артем Колосницын.

Почетные гости праздника вручили хоккеистам разных возрастных команд награды в номинациях «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший нападающий», а также «Лучшая фигуристка». Награды получили и воспитанницы СШОР «Кристалл-Восток», отделение фигурного катания. Особо отмечена Алиса Ковальская, которая в этом сезоне завоевала первый спортивный разряд и стала серебряным призером Чемпионата Московской области по фигурному катанию. Праздничное настроение создавали хореографический коллектив «Стрекоза» и участницы Школы барабанщиц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.