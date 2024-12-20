Спортивный праздник «Зимние рекорды» пройдет в Люберцах

сегодня в 15:31

Спортивный праздник «Зимние рекорды» пройдет в городском округе Люберцы в эту субботу, 21 декабря. Мероприятие состоится в рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Всех любителей активного образа жизни и зимних видов спорта приглашают в Центральный и Наташинский парки Люберец. Программа мероприятий обещает быть насыщенной.

Люберчане и гости округа смогут испытать себя в спортивном ориентировании, посетить выставку достижений люберецких спортсменов и тренеров, принять участие в спортивных эстафетах для всех возрастов и специальных игровых программах на катках, массовом забеге и тренировке по скандинавской ходьбе, покататься вместе с семьей, коллегами и друзьями на качественном льду под зажигательные хиты.

Начало в 10:00 (Центральный парк) и в 15:00 (Наташинский парк).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.