Спортивный праздник объединил более 3,5 тыс жителей Ленинского округа

В минувшие выходные более 3500 жителей подмосковного Ленинского городского округа приняли участие в масштабном празднике спорта и здорового образа жизни. Мероприятия прошли одновременно на трех площадках: в парке «Апаринки», у кинотеатра «Искра» и на стадионе «Металлург». Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского городского округа.

«Особенно радует, что с каждым годом растет число жителей, вовлеченных в занятия спортом. Мы, в свою очередь, стараемся создавать все условия для того, чтобы спорт был доступен каждому. Открываем новые спортивные объекты, реконструируем существующие и поддерживаем инициативы, направленные на популяризацию здорового образа жизни», — приводятся в сообщении слова главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

Уточняется, что около кинотеатра «Искра» состоялся спортивный фестиваль «Территория спорта», где были представлены около 16 различных видов спорта. Под руководством опытных наставников каждый желающий мог попробовать себя в любом понравившемся направлении. Одним из таких направлений был дартс, мастер-класс которого провел обладатель кубка мира по дартсу Борис Кольцов. Вечером в парке «Апаринки» прошёл ночной Ленинский забег, собравший участников разных возрастов. Особое внимание привлекла 73-летняя Зоя Обухова — кандидат в мастера спорта по фигурному катанию и обладательница 1-го разряда по лыжным гонкам, доказавшая, что спорт не имеет возрастных ограничений. На стадионе «Металлург» развернулись динамичные соревнования: велозаезды для любителей и профессионалов, захватывающий мотопробег и интенсивные тренировки по кроссфиту.

«Спортивная жизнь Ленинского городского округа насыщена событиями, направленными на поддержку здоровья, физической активности и позитивного досуга жителей. Регулярно проводятся массовые спортивные мероприятия, позволяющие каждому найти занятие по душе, укрепить здоровье, получить заряд бодрости и пообщаться с единомышленниками. Среди наиболее популярных мероприятий — семейный спортивный праздник „Папа, мама, я“, способствующий укреплению семейных уз и формированию здоровых привычек с детства, инклюзивный спортивный фестиваль для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающий равные возможности для занятий спортом, а также общегородской фестиваль, посвященный Дню здоровья, предлагающий разнообразные активности для всех возрастов и уровней подготовки», — рассказал начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.