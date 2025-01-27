Спортивные соревнования прошли в честь Дня студента в Воскресенске

Ко Дню российского студенчества в молодежном центре «Олимпиец» г. о. Воскресенск прошли соревнования «ЗАЧЕТный спорт», сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования по подтягиванию привлекли множество участников, посещающих тренажерный зал центра. Атмосфера была наполнена духом дружеской поддержки, что способствовало созданию позитивного настроения среди всех присутствующих. Участники не только стремились показать свои лучшие результаты, но и активно поддерживали друг друга.

В итоге, по результатам напряженной борьбы победителями стали Ваграм Акобян и Артем Смирнов, которые разделили первое место, выполнив по 25 подтягиваний. На втором месте оказались Артем Иванов и Иван Башкин, продемонстрировавшие отличные результаты с 19 подтягиваниями. Замкнул тройку призеров Александр Сафронов, который с результатом в 17 подтягиваний занял третье место.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.